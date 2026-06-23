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        Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden 23 kişiye işlem yapıldı

        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden 23 kişiye işlem yapıldı

        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde 20-22 Haziran'da yapılan denetimlerde, 10 bin 508 kişinin sorgusu yapıldı.


        Denetimde, çevreye rahatsızlık veren 23 kişiye işlem yapıldı, 316'sı motosiklet olmak üzere bin 174 araç sorgulandı, 161 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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