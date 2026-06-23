Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden 23 kişiye işlem yapıldı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi.
Giriş: 23.06.2026 - 14:13 Güncelleme:
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde 20-22 Haziran'da yapılan denetimlerde, 10 bin 508 kişinin sorgusu yapıldı.
Denetimde, çevreye rahatsızlık veren 23 kişiye işlem yapıldı, 316'sı motosiklet olmak üzere bin 174 araç sorgulandı, 161 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ