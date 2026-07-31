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        Araban'da 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Araban'da 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin asayiş uygulamaları devam ediyor.

        Bu kapsamda belirnen adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ile 4 bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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