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        Araban'da hububat hasadı sürüyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, buğday ve arpa hasadı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Araban'da hububat hasadı sürüyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, buğday ve arpa hasadı devam ediyor.

        Araban Ovası'nda kasım ayında ekimi yapılarak toprakla buluşturulan buğday ve arpa, kış ve ilkbahar döneminde etkili olan kar ve yağışların da etkisiyle gelişimini tamamladı.

        Kasım ayında arpa hasadıyla başlayan sezon, makarnalık sert buğday ve ekmeklik buğday hasadıyla sürüyor.

        Bu yıl, 90 bin dönüm alanda makarnalık sert buğday ve ekmeklik buğday, 20 bin dönüm alanda ise arpa ekimi gerçekleştirildi.

        Hububat ekili alanlarda hasat çalışmaları devam ediyor.

        Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasatta geçen yıllara göre verim artışı yaşandığını söyledi.

        Bu yıl ki yağışların hububat üretimine olumlu katkı sağladığını belirten Altun, "Araban Ovası'nda bu yıl hububat üretiminde verim açısından sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız. Tüm üreticilerimize bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyorum." dedi.

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