GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene öğrenciler, akademisyenler ve veliler katıldı.



Törende konuşan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rüstem Yanar, 2 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.



Mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Yanar, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.



Meslek yüksekokulu birincisi Selman Ankır da mezunlar adına yaptığı konuşmada, mezuniyet sevincini arkadaşlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

