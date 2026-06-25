Genç mühendis adayından havacılık ve uzay sanayisine yönelik titanyum projesi

BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören Berk Can Karakurumer, eklemeli imalat yöntemiyle üretilen titanyum alaşımlarının performansını artırmaya yönelik geliştirdiği projenin havacılık ve otomotiv sektöründe kullanılmasını hedefliyor.



Mühendislik Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Karakurumer'in, danışmanı araştırma görevlisi Burak Çeper ile yürüttüğü, havacılık ve uzay sanayisinde yaygın kullanılan Titanyum 64 alaşımını eklemeli imalat teknolojisi ve kaplama yöntemleriyle daha yüksek performanslı hale getirmeye yönelik proje, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.



Çalışmada, titanyum alaşımı tozları eklemeli imalat yöntemiyle katman katman birleştirilerek karmaşık geometrilere sahip parçalar üreten Karakurumer, geleneksel üretim tekniklerine kıyasla daha az malzeme kaybıyla esnek tasarım imkanı elde etti.



Projeyle birlikte, yüksek sıcaklık ve oksitlenmeye dayanıklı üretilen parçaların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.



Berk Can Karakurumer, AA muhabirine, 8 aydır üzerinde çalıştığı projede, eklemeli imalat yönteminin geleneksel üretim tekniklerine göre daha önemli avantajlar sunduğunu anlattı.



Bu yöntem sayesinde metal tozlarının katman katman birleştirilerek 3 boyutlu üretimin gerçekleştirildiğini, böylece karmaşık geometrilere sahip parçaların daha kolay üretilebildiğini belirten Karakurumer, TÜBİTAK'tan destek aldıklarını ifade etti.



Titanyumu işlemenin zorlayıcı olduğunu dile getiren Karakurumer, şöyle konuştu:





"Normalde titanyum işlemek zor bir şey. Talaşlı imalat, maliyetli ve zor. Buna geometrik şeklini, istediğimiz şekli daha kolay verebildiğimiz için eklemeli imalat yöntemine başvurduk. Titanyumun üstünden bu dediğimiz 3 boyutlu mantığı olan eklemeli imalatı yapmaya kafa yorduk ve bu sonucu elde ettik. Toz şeklindeki alaşımı 3 boyutlu yazıcıyla basma oluyor. Titanyumun toz halindeki alaşımlarını önce döküyoruz, daha sonra üç boyutlu plastik basılan yazıcıda biz de demir basıyoruz."



Karakurumer, projeden aldıkları destek ve sanayi ortaklarıyla beraber titanyum alaşımını bastırdıklarını ve sonrasında ısıya dayanıklılıklarını test ettiklerini söyledi.





Sektörde bu alanda açık olduğunu görüp proje üzerinde çalışmaya başladığını belirten Karakurumer, şunları kaydetti:



"Aslında birçok yerde kullanılabiliyor. Çok geniş çaplı bir alanı var. Gündelik otomotiv sektöründen uzay ve havacılığa kadar roketlerde de kullanılıyor. Çünkü asıl amacı ısı dayanımı çok yüksek olduğu için oksitlenmesini çok geciktiriyor. O yüzden çok geniş çaplı alanlarda kullanılabilir. Uçak türbinleri ve uzay araçları gibi alanlar olabilir. Otomotivlerde direkt sıcakla temas eden kısımlarda kullanılabilir. "

