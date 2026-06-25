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        Gaziantep'te eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis

        Gaziantep'te yaklaşık 1,5 yıl önce eski eşini öldüren sanık, müebbet hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Gaziantep'te eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis

        Gaziantep'te yaklaşık 1,5 yıl önce eski eşini öldüren sanık, müebbet hapse çarptırıldı.

        Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yeter ile taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı.

        Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Eğer ben bilerek tasarlayarak öldürsem nikahımın altında öldürürdüm. Ne dediyse yaptım. Ben eşimi sevme değil tapıyordum. Öldü, Allah rahmet eylesin, olan benim iki çocuğuma oldu. Bana yalan söyledi, yalanla ev yıkılır, kendisi yalan söyledi. Bütün kötülüğün bütün pisliğin altında yatan yalandır." dedi.

        Bu sırada duruşma salonunda bulunan sanığın üvey kızı, "katil" diyerek tepki gösterdi.

        Mahkeme heyeti, cezasında indirim uyguladığı sanığa "kadını kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi.

        Merkez Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde 20 Ocak 2025'te parkta silahlı saldırıya uğrayan Fatma Köklü hayatını kaybetmiş, kadının eski eşi Mehmet Yeter tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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