Gaziantep'te eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis

Gaziantep'te yaklaşık 1,5 yıl önce eski eşini öldüren sanık, müebbet hapse çarptırıldı.



Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yeter ile taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı.



Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Eğer ben bilerek tasarlayarak öldürsem nikahımın altında öldürürdüm. Ne dediyse yaptım. Ben eşimi sevme değil tapıyordum. Öldü, Allah rahmet eylesin, olan benim iki çocuğuma oldu. Bana yalan söyledi, yalanla ev yıkılır, kendisi yalan söyledi. Bütün kötülüğün bütün pisliğin altında yatan yalandır." dedi.



Bu sırada duruşma salonunda bulunan sanığın üvey kızı, "katil" diyerek tepki gösterdi.



Mahkeme heyeti, cezasında indirim uyguladığı sanığa "kadını kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi.



Merkez Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde 20 Ocak 2025'te parkta silahlı saldırıya uğrayan Fatma Köklü hayatını kaybetmiş, kadının eski eşi Mehmet Yeter tutuklanmıştı.

