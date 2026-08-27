Araban'da trafik ışıklandırma çalışması başlatıldı

AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu yaptığı açıklamada, trafik kazalarının engellenmesi ve trafik güvenliği için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale geleceğini kaydetti.

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