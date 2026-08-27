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        Gaziantep FK, Extron ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin şort sponsoru Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait olan Extron oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Extron ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin şort sponsoru Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait olan Extron oldu.

        Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imzalanan törenine, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve Zirve İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Baki Bulut ve kulüp yöneticileri katıldı.

        Başkan Yılmaz, konuşmasında, Gaziantep FK'nin 2023'teki deprem sonrası zorlu günler geçirdiğini ve hala toparlanma sürecinde olduğunu belirterek, sponsorlukları çok kıymetli gördüklerini söyledi.

        Bu sene sponsorluk noktasında önemli yol aldıklarınıbelirten Yılmaz, "Gönül isterki böyle Extron gibi bize sponsor olan birçok firmamız olsun. Gönlümüzden geçen bu. Gaziantep, Türkiye'nin 6. büyük şehri, ülkede önemli sanayisi olan, girişimcilik ruhu olan bir şehiriz." dedi.

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        Gaziantep FK'nin şehrin önemli bir değeri olduğunu anlatan Memik Yılmaz, bu değere iş insanlarının ve sanayicilerin sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

        Baki Bulut ise Gaziantep FK ile böyle bir anlaşma yapmanın firma açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu anlaşmayı sadece bir protokol ve sponsorluk olarak görmüyoruz. Bu anlaşma şehrimize, kulübümüze, Gaziantep'in geleceğine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Gaziantep çalışkanlığı, üretkenliği, girişimciliği ve mücadele ruhuyla Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden biridir. Gaziantep FK ise bu güçlü şehrin sahadaki en büyük temsilcisidir."

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        Bulut, Gaziantep FK'nin her zaman destekçisi olduklarını, gelecekte kulübün önemli başarılara imza atacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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