Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Abdülkadir K. (22) idaresindeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç, Beştepe Mahallesi Güneyşehir TOKİ konutları bölgesinde, İhsan Toprak (34) yönetimindeki 50 ACR 650 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü İhsan Toprak ile yanındaki Lalihan Toprak'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Abdülkadir K. ile araçlarda bulunan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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