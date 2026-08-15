Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası'nın yarı finalleri Gaziantep'te başladı

"Batı grubunun yarı final müsabakası geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Doğu grubu sporcularımız şu an mücadele ediyor. İki gün boyunca yapılacak müsabakaların ardından burada dereceye giren sporcular, Muş Malazgirt kutlamaları kapsamında 24-25 Ağustos'ta final müsabakalarına katılacak."

Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Konya'nın yanı sıra çeşitli illerden sporcuların katıldığını belirten Kurban, şunları kaydetti:

İlk gün Türk parkurunda (tabla bendi) gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, at üzerinde akrobatik hareketler yaparak belirlenen hedeflere ok attı. Sporcular ikinci gün ise kabak bendinde mücadele edecek.

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