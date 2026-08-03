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        ÇEKÜL Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Metin Sözen, vefat yıl dönümünde anıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) işbirliğinde ÇEKÜL Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Metin Sözen anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:34 Güncelleme:
        ÇEKÜL Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Metin Sözen, vefat yıl dönümünde anıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) işbirliğinde ÇEKÜL Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Metin Sözen anıldı.

        "Kavramdan Uygulamaya, Kentten Geleceğe" temasıyla Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda Prof. Dr. Sözen için vefatının birinci yılında anma programı düzenlendi.

        Programın ilk oturumunda, "Metin Sözen'in Sözlüğü" başlığı altında Sözen'in koruma anlayışını şekillendiren kavramlar ele alınarak, günümüz koruma çalışmalarındaki karşılıkları, Türkiye'deki uygulamaları ve gelecekteki kullanım alanları değerlendirildi.

        Oturumda Prof. Dr. Ayşe Güliz Bilgin Altınöz, Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Prof. Dr. Ünal Akkemik ve Doç. Dr. Tulga Albustanlıoğlu konuşma yaptı.

        ÇEKÜL Vakfı tarafından kültürel mirasın belgelenmesi, dijitalleştirilmesi ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yürütülen Rota Miras ve Ortak Bellek projelerinin tanıtımları da gerçekleştirildi.

        Programın ikinci oturumunda ise kültür odaklı kalkınma anlayışı ile kültürel mirasın şehirlerin sürdürülebilir gelişimine katkısı Gaziantep örneği üzerinden değerlendirildi.

        Oturuma, önceki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanı Gamze Maraş, Şehitkamil Belediyesi Kültürel Miras Müdürü Osman Özgan ile Yesemek Alan Başkanı ve ÇEKÜL Saha Sorumlusu Zafer Okuducu katıldı.

        Programın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen, Ekim 2026'da başlayacak ÇEKÜL Yerel Etki ve Öncülük Programı için Niyet ve İşbirliği Beyanı'nı imzaladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programdaki konuşmasında, "Bizim medeniyetimizde anne ile babanın ve hocanın eli öpülür" diyerek şunları kaydetti:

        "Biz bütün hocalarımızın elinden öpüyoruz. Şehrin ruhunu iyi bilmek lazım. Bizim medeniyetimizde ilim çok önemlidir. Biz ilmin arkasından gideceğiz. Okuyacağız. Metin Sözen’in ruhunu, ilmini, hayata bakış açısını çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Gaziantep bize emanet. Emanetin emin ellerde olması için Metin hocanın ilmiyle, hikmetiyle hareket etmemiz lazım. Zamanın ruhunu yakalamamız lazım. Yaşatan dünyaya geçmemiz lazım. Metin Hocalar kolay yetişmiyor. Bizlerin en büyük sorumluluğu Metin Sözen gibi hayatta iz bırakacak bir nesli yetiştirmek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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