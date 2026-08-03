Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil, cip ve iki tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil, cip ve iki tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı yakınlarında İsmail Doğruyol (46) idaresindeki 42 AEN 20 plakalı otomobil, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır ve cip ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan Lütfiye Doğruyol (63) ile 3 yaşındaki Mert Asaf Doğruyol olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Melek Doğruyol (36) ile Muhammed Mete Doğruyol (11) ve Sadullah Çitil sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı

        Benzer Haberler

        Araban'da vatandaşlar mezarlıktaki yola imece usulüyle kilit taşı döşedi
        Araban'da vatandaşlar mezarlıktaki yola imece usulüyle kilit taşı döşedi
        Güneydoğu'nun temmuz ihracatı yüzde 19,3 arttı
        Güneydoğu'nun temmuz ihracatı yüzde 19,3 arttı
        TAG Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: Anne ve 3 yaşındaki oğl...
        TAG Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: Anne ve 3 yaşındaki oğl...
        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu bilet fiyatları belli oldu
        Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu bilet fiyatları belli oldu
        Prof. Dr. Koca: "Geceleri artan el uyuşması sinir sıkışmasına bağlı olabili...
        Prof. Dr. Koca: "Geceleri artan el uyuşması sinir sıkışmasına bağlı olabili...