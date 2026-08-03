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        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kırsal Boğaziçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü İslahiye Şefliği ekipleri sevk edildi.

        Yangına 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ile diğer kurumlara ait 3 su ikmal aracıyla müdahale edildi.

        Toplam 47 personelin katıldığı çalışma sonucu yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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