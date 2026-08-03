Araban'da vatandaşlar mezarlıktaki yola imece usulüyle kilit taşı döşedi

Gaziantep'in Araban ilçesinde vatandaşlar, mahalle mezarlığının toprak yollarına imece usulüyle kilitli parke taşı döşedi.



Kırsal Emirhaydar Mahallesi'ndeki mezarlıktaki yaklaşık 350 metrelik alana, mahalle sakinlerinin imece usulü yaptığı çalışmayla kilitli parke taşları döşendi.



Mahalle muhtarı Seydi Vakkas Kaya, gazetecilere, kışın yaşanan çamur, yazın yaşanan toz nedeniyle mahallelinin mezarlık ziyaretlerinde zor zamanlar yaşadığını ifade etti.





Bu kapsamda sorunu çözebilmek adına imce usülüyle harekete geçtiklerini ifade eden Kaya, "Artık çamurdan da tozdan da kurtulduk. Mahalle olarak herkes daha mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

