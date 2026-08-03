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        Güneydoğu'nun temmuz ihracatı yüzde 19,3 arttı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 1,2 milyar dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Güneydoğu'nun temmuz ihracatı yüzde 19,3 arttı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 1,2 milyar dolar oldu.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında gerçekleştirilen 1,2 milyar dolarlık ihracatla bölge dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 arttı.

        Bölge illeri arasında en fazla ihracatı gerçekleştiren Gaziantep'in temmuz ayı ihracatı 1 milyar dolar oldu.

        Yılın ilk 7 ayında ise bölge ihracatı 7,1 milyar dolara, Gaziantep'in ihracatı da 6 milyar dolara ulaştı.

        Temmuz ayında Kahramanmaraş'tan 124 milyon dolar, Mardin'den 119,8 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 39,7 milyon dolar, Diyarbakır'dan 22,1 milyon dolar, Malatya'dan 20,7 milyon dolar, Kilis'ten 14,1 milyon dolar ve Adıyaman'dan 12,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, küresel ticaretteki dönüşüm ve uluslararası pazarlardaki rekabet koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

        İhracatçıların değişen koşullara uyum sağlayabilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akcan, birlikler tarafından düzenlenen faaliyetlerin firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına, mevcut pazarlardaki etkinliğini artırmasına ve yeni pazarlara açılmasına katkı sunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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