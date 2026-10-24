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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" programında konuştu:

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" programında konuştu:

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'de büyük ölçüde arınma sağlandı. Kim malı götürüyorsa bizim dışımızda, çünkü biz malı götürenlerle kucaklaşan bir parti değiliz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:22 Güncelleme:
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" programında konuştu:

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'de büyük ölçüde arınma sağlandı. Kim malı götürüyorsa bizim dışımızda, çünkü biz malı götürenlerle kucaklaşan bir parti değiliz." dedi.

        Kılıçdaroğlu, partisinin İl Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" programına katıldı.

        Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Gaziantep'in bölge için önemli bir kent olduğunu ifade etti.

        Gaziantep'in tarihte özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gaziantep, Milli Kurtuluş Savaşı'nın onurlu kenti, şehitlerin verildiği bir kent, ilk kurşunun düşmana atıldığı kent. Gaziantep aynı zamanda bölge açısından da çok önemli bir yere sahip. Ortadoğu dahil, bölgenin en güçlü sanayi merkezi, istihdam merkezi, üretim merkezi. Yeri geldiğinde belirli sektörlerde dünyaya meydan okuyacak kadar güçlü bir kenttir. Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana damarlarından biridir. Dolayısıyla Gaziantep'e Gazilik ünvanı boşuna verilmemiştir. Milli Mücadele'nin kahramanları buradadır. Karayılanları, Şahinbeyleri biliyoruz, onların mücadeleleri her zaman topluma öncülük etmiştir." diye konuştu.

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        Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartların sıradan olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Her mutfakta yangın var. Sanayicinin sorunu var, esnafın da sorunu var. Çiftçinin, üniversiteye giden öğrencinin, çalışanın, işsiz olanın, ailenin, gençlerin sorunları var. Her alanı sorun olan Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu ülkede beraber yaşıyorsak sorunları beraber çözmek zorundayız." diye konuştu.

        Siyasette ahlak yasasının çıkması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "CHP'de büyük ölçüde arınma sağlandı. Kim malı götürüyorsa bizim dışımızda, çünkü biz malı götürenlerle kucaklaşan bir parti değiliz. Malı götürenlerle hesaplaşan bir partiyiz." dedi.

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        Etkinlikte bir iş insanı ile çiftçi de konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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