Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Uluslararası Hitit Sempozyumu katılımcıları Yesemek'i ziyaret etti

        Uluslararası Hitit Sempozyumu katılımcıları Yesemek'i ziyaret etti

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılan akademisyenler, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi alanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Uluslararası Hitit Sempozyumu katılımcıları Yesemek'i ziyaret etti

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılan akademisyenler, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi alanları gezdi.

        "Hititler Torosların Ötesinde: Çok Kültürlülük ve Süreklilik" başlıklı sempozyum kapsamında Türkiye'den ve farklı ülkelerden gelen akademisyenler, Yesemek Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti.

        21-23 Ekim tarihlerinde GAÜN ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen sempozyuma 8 ülkeden yaklaşık 40 akademisyen katıldı.

        REKLAM

        GAÜN Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin, sempozyumda Almanya, İtalya, İsviçre, ABD, Fransa ve Katar başta olmak üzere farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden arkeoloji uzmanlarının bir araya geldiğini belirtti.

        Son yıllarda Gaziantep ve çevresinde Hitit dönemine ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığını ifade eden Engin, sempozyumla bölgedeki araştırmalara dikkati çekmeyi ve bilimsel çalışmaları uluslararası akademik çevrelerle paylaşmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Sempozyumun üçüncü gününde Zincirli Höyük, Tilmen Höyük ve Yesemek Heykel Atölyesi'ne teknik gezi düzenlendiğini aktaran Engin, Yesemek'in İslahiye, Gaziantep ve Türkiye açısından önemli bir kültür varlığı olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Engin, binlerce yıllık eserlerin bulunduğu Yesemek'in, Eski Ön Asya'nın bilinen en büyük heykel atölyesi olduğunu belirterek, alanın uluslararası ölçekte tanınmasını ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına yönelik sürecin olumlu sonuçlanmasını temenni etti.

        Berlin Devlet Müzeleri Ön Asya Müzesi Direktörü Barbara Helwing de sempozyuma katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Teknik gezi kapsamında Zincirli Höyük, Tilmen Höyük ve Yesemek'i yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirten Helwing, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Yesemek'in kalıcı listeye alınmasını istediklerini dile getirdi.

        REKLAM

        Diğer katılımcılar da İslahiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek Yesemek'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını temenni etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        İslahiye'de 6 Şubat Şehitleri Camisi ibadete açıldı
        İslahiye'de 6 Şubat Şehitleri Camisi ibadete açıldı
        İslahiye Emniyet Müdürlüğünden kan bağışı kampanyasına destek
        İslahiye Emniyet Müdürlüğünden kan bağışı kampanyasına destek
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye"...
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye"...
        Kılıçdaroğlu: Türkiye, Orta Doğu'nun koçbaşıdır
        Kılıçdaroğlu: Türkiye, Orta Doğu'nun koçbaşıdır
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te konuştu:
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te konuştu:
        Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali yapıldı
        Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali yapıldı