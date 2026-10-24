İslahiye Emniyet Müdürlüğünden kan bağışı kampanyasına destek
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emniyet personeli, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emniyet personeli, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında Kızılayın mobil kan bağışı aracı konuşlandırıldı.
Kampanyada ilk kan bağışını İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır yaptı. Polis memurları da kan bağışında bulunarak etkinliğe destek verdi.
Programa Türk Kızılay İslahiye Şube Başkanı Şaban Doğan ve Kızılay ekibi katıldı.
Kızılay ekipleri, gönüllü emniyet personelinin kan bağışlarını kabul etti.
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