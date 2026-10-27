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        Doğuş Parti ve Güzel Parti ortak seçim kararı aldı

        Abdal ve Dom halkının kurduğu Doğuş Partisi ile Roman halkının kurduğu Güzel Parti, güçlerini birleştirerek seçimlerde birlikte hareket etme kararı aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Doğuş Parti ve Güzel Parti ortak seçim kararı aldı

        Abdal ve Dom halkının kurduğu Doğuş Partisi ile Roman halkının kurduğu Güzel Parti, güçlerini birleştirerek seçimlerde birlikte hareket etme kararı aldı.

        Doğuş Partisi ile Güzel Parti, yaklaşan seçim sürecinde ortak hareket etme kararı aldı. İki parti tarafından alınan karar yönünde Abdallar, Domlar ve Romanların seçim sürecinde birlikte hareket ederek ortak bir siyasi irade ortaya koyması hedefleniyor. Alınan ortak karar kapsamında seçim sürecinde teşkilatlanma, saha çalışmaları ve siyasi çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor. Taraflar, toplulukların sorunlarının ve taleplerinin daha güçlü şekilde gündeme taşınması amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini belirten basın bildirisi yayınladı.

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        "Ülkenin geleceğinin belirlendiği karar mekanizmalarında da yer almak istiyoruz"

        Doğuş Partisi ile Güzel Parti'nin yaptığı ortak basın bildirisinde, "Mahallelerimizde işsizlik varsa, gençlerimiz eğitimde fırsat eşitliği bulamıyorsa, ailelerimiz barınma ve geçim sıkıntısı yaşıyorsa siyaset sorumluluk almak zorundadır. Abdal, Dom ve Roman vatandaşların sorunları, Türkiye'nin eşit yurttaşlık ve demokrasi meselesidir. Hiçbir vatandaş kimliği, kökeni, yaşam biçimi veya ekonomik durumu nedeniyle ikinci sınıf muamelesi görmemelidir. Bu ülkenin emeğinde, kültüründe ve toplumsal yaşamında varız. Ülkenin geleceğinin belirlendiği karar mekanizmalarında da yer almak istiyoruz. Eşitlikten, adaletten ve demokratik temsilden yana olan bütün vatandaşlarımızı görüşleriyle ve katılımlarıyla bu sürece katkı sunmaya çağırıyoruz. Hiç kimseyi kökeni nedeniyle dışlamadan, herkesin onuruyla yaşayabildiği ve sözünü özgürce söyleyebildiği bir Türkiye için birlikte çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

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