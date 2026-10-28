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        Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Küçük: "Estetik ameliyatlar için kış ayları tercih ediliyor"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, estetik ameliyatların planlanmasında mevsimden çok kişinin sağlık durumunun, ameliyatın türünün ve iyileşme sürecine uyumunun önem taşıdığını belirterek, ameliyat sonrası bakım hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Küçük: "Estetik ameliyatlar için kış ayları tercih ediliyor"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, estetik ameliyatların planlanmasında mevsimden çok kişinin sağlık durumunun, ameliyatın türünün ve iyileşme sürecine uyumunun önem taşıdığını belirterek, ameliyat sonrası bakım hakkında bilgi verdi.

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, estetik cerrahi operasyonlarında mevsimin tek başına belirleyici olmadığını, ameliyat kararının kişiye özel değerlendirme sonucunda verilmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Küçük, "Havaların soğumasıyla birlikte estetik operasyonlara yönelik ilgi yeniden gündeme geliyor. Özellikle burun estetiği, göz kapağı estetiği ve vücut şekillendirme ameliyatlarını düşünen kişiler, sonbahar ve kış aylarının iyileşme süreci açısından daha avantajlı olup olmadığını merak ediyor" dedi.

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        "Ameliyat kararında mevsim tek başına belirleyici değil"

        Estetik cerrahi operasyonlarının planlanmasında kişinin genel sağlık durumunun, beklentilerinin ve uygulanacak işlemin özelliklerinin öncelikli olduğunu belirten Op. Dr. Ufuk Küçük, sonbahar ve kış aylarının bazı kişiler açısından günlük yaşamı ve ameliyat sonrası bakım sürecini planlamayı kolaylaştırabileceğini söyledi. Ancak soğuk havaların bütün estetik operasyonlar için daha hızlı veya daha kolay iyileşme sağladığı yönünde genel bir değerlendirme yapılamayacağını vurguladı.

        Ameliyat sonrası bakım süreci önem taşıyor

        Estetik operasyonların başarısında cerrahi işlemin yanı sıra ameliyat sonrası bakımın da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Op. Dr. Ufuk Küçük, doktorun önerilerine uyulması, kontrollerin aksatılmaması ve iyileşme sürecinde vücudun zorlanmamasının önemine dikkat çekti. Operasyonun türüne göre şişlik, morluk ve hassasiyet gibi geçici durumların görülebileceğini ifade eden Küçük, iyileşme süresinin kişiden kişiye değişebildiğini kaydetti.

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        Güneşten korunma ve cilt bakımı ihmal edilmemeli

        Ameliyat sonrasında cildin korunmasının önemine değinen Op. Dr. Ufuk Küçük, hava sıcaklığının düşmesinin güneşin cilt üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmadığını belirtti. Özellikle kesi izlerinin ve hassas cilt bölgelerinin korunması konusunda hekimin önerilerinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Küçük, yara bakımı ve kullanılacak ürünlerin ameliyatın türüne göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

        Estetik cerrahide kişiye özel planlama

        Estetik operasyonlarda hedefin yalnızca görünümü değiştirmek olmadığını, aynı zamanda kişinin anatomik özelliklerini ve sağlık durumunu dikkate alan bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Ufuk Küçük, ameliyat öncesinde beklentilerin gerçekçi biçimde değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

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        Op. Dr. Ufuk Küçük, estetik cerrahiyi düşünen kişilerin karar vermeden önce uzman hekim değerlendirmesinden geçmesi, operasyonun riskleri ve iyileşme süreci hakkında ayrıntılı bilgi alması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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