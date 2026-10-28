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        Gül ve Şahin'den GTB'ye hayırlı olsun ziyareti

        TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve beraberlerindeki heyetle birlikte Gaziantep Ticaret Borsasına (GTB) yeni hizmet dönemi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Gül ve Şahin'den GTB'ye hayırlı olsun ziyareti

        TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve beraberlerindeki heyetle birlikte Gaziantep Ticaret Borsasına (GTB) yeni hizmet dönemi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, GTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri de hazır bulundu. Görüşmede, borsanın yeni dönem hedefleri, yürütülen projeler, Gaziantep tarım ve gıda sektöründeki gelişmeler ile iş dünyasının beklentileri ele alındı.

        "Yeni dönemde de sektörlerimizin gelişimine odaklanacağız"

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        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, heyete nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Borsanın yürüttüğü faaliyetler ve yeni hizmet döneminde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Akıncı, Gaziantep'in güçlü üretim altyapısı, köklü ticaret kültürü ve tarıma dayalı sanayi potansiyeliyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

        Borsa olarak bu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Akıncı, yeni dönemde de üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini esas alan, sektörlerin rekabet gücünü artırmaya ve tarım ve gıda ticaretinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik projelere öncelik vereceklerini dile getirdi.

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        Sektörlerin talep ve önerileri paylaşıldı

        Ziyarette söz alan GTB Meclis Üyeleri de temsil ettikleri sektörlerin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, üretim ve ticaret süreçlerinde karşılaşılan sorunları, üyelerin talep ve beklentilerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.

        Ziyarette, GTB'nin yeni hizmet döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Gül, Şahin, Yılmaz, GTB Başkanı Akıncı ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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