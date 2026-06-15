Ferdi Tayfur sevgisini evindeki özel odada yaşatıyor



GAZİANTEP-Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan düğün sanatçısı Bayram Önek, arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'a olan hayranlığını evinde oluşturduğu özel odada yaşatıyor.



Fatih Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Önek, yıllar içerisinde biriktirdiği Ferdi Tayfur'a ait kaset, poster, fotoğraf, afiş, nostaljik teyp ve çeşitli hatıra eşyalarıyla evinin bir bölümünü adeta müzeye dönüştürdü.



Önek, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır düğün sanatçılığı yaptığını ve çocukluk yıllarından bu yana dinlediği Ferdi Tayfur'un kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.



Yaklaşık 500 parçadan oluşan koleksiyonunu büyük bir özenle muhafaza ettiğini anlatan Önek, sanatçının vefatının ardından arşivini daha da genişletmeye başladığını ifade etti.



Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla büyüdüğünü dile getiren Önek, "Küçüklüğümden beri Ferdi Tayfur'u çok seviyorum. Yıllardır onun eserlerini dinliyor ve seslendiriyorum. Vefatı beni derinden etkiledi. Bu nedenle koleksiyonumu büyütmeye karar verdim. Kasetlerini, fotoğraflarını ve diğer hatıra eşyalarını toplamaya devam ediyorum." dedi.



Ferdi Tayfur'un mezarını da birçok kez ziyaret ettiğini belirten Önek, sanatçının sadece müziğiyle değil, hayat hikayesiyle de kendisini etkilediğini kaydetti.



Evinde oluşturduğu özel odanın yakın çevresinden ve sanatçı hayranlarından ilgi gördüğünü ifade eden Önek, koleksiyonuyla hem sanatçının hatırasını yaşatmayı hem de geçmiş dönemin müzik kültürünü genç kuşaklara tanıtmayı amaçladığını söyledi.







