Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Abena, Stefan (Dk. 65 Kerim Çalhanoğlu), Gidado, Meleke, Sorescu, Hansen (Dk. 65 Enver Kulasin), Kozlowski, Fuat Bavuk (Dk. 39 Serdar Dursun), Maxim
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Ariss, Sagnan, Olawoyin (Dk. 84 Varesanovic), Taylan Antalyalı (Dk. 84 Diakite), Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç), Sowe (Dk. 90 Doicaru)
Goller: Dk. 12 Emrecan Bulut, Dk. 35 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Ariss (Kendi kalesine) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 72 Enver Kulasin (Gaziantep FK) Dk. 61 Mocsi, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
GAZİANTEP
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