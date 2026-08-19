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        GASMEK öğrencileri üniversite yerleştirmelerinde başarı gösterdi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (GASMEK) üniversite hazırlık eğitimi alan öğrencilerin 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:29 Güncelleme:
        GASMEK öğrencileri üniversite yerleştirmelerinde başarı gösterdi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (GASMEK) üniversite hazırlık eğitimi alan öğrencilerin 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde GASMEK'in üniversite hazırlık kurslarından yararlanan öğrenciler, çeşitli fakülte ve bölümlere yerleşti.

        Öğrencilerden 93'ü tıp fakültesine, 32'si hukuk fakültesine, 133'ü mimarlık ve mühendislik bölümlerine yerleşti.

        Hemşirelik ve ebelik bölümlerine 108 öğrenci yerleşirken, 662 öğrenci eğitim ve diğer fakültelerde, 685 öğrenci ise meslek yüksekokullarında eğitim alma hakkı kazandı.

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        GASMEK'in Liselere Geçiş Sistemi hazırlık kurslarından yararlanan öğrencilerin lise yerleştirme sonuçları da açıklandı.

        Buna göre 65 öğrenci fen lisesine, 86 öğrenci anadolu lisesine, 22 öğrenci ise sosyal bilimler lisesine yerleşti.

        GASMEK'te öğrencilere ücretsiz eğitim, rehberlik ve deneme sınavlarının yanı sıra tercih döneminde de destek veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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