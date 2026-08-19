Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Dün, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.A.K. ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli S.A.K, adliye girişinde gazetecilere, "Çok tahrik etti bilerek yapmadım ama yaşadığına da çok seviniyorum, pişmanım." dedi.

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