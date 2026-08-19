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        İslahiye'de firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:21 Güncelleme:
        İslahiye'de firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan F.B yakalandı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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