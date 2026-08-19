Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Merinos Voleybol, yeni sezona "Sultanlar Ligi" hedefiyle hazırlanıyor

        Merinos Voleybol, yeni sezona "Sultanlar Ligi" hedefiyle hazırlanıyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Arabica Coffee House Kadınlar 1. ekiplerinden Merinos Voleybol, "Sultanlar Ligi" hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Merinos Voleybol, yeni sezona "Sultanlar Ligi" hedefiyle hazırlanıyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Arabica Coffee House Kadınlar 1. ekiplerinden Merinos Voleybol, "Sultanlar Ligi" hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Son iki sezondur ligin iddialı ekipleri arasında yer alan Merinos Voleybol, kadrosunu tamamen yenileyerek bu sezon Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi amaçlıyor.

        Takımın başantrenörü Refik Kayıkçı, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iyi bir kadro kurduklarını belirterek kadroyu tamamen yenilediklerini ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takım oluşturduklarını söyledi.

        Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Kayıkçı, "12 oyuncumuz da değişti. 11 oyuncuyla şu an hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir oyuncumuz Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna Milli Takımı'nda. Onun dönüşüyle birlikte tam kadro olarak hazırlıklara devam edeceğiz. Geçen sene bir tecrübemiz oldu, genç oyuncu ağırlıklı bir takımdık. Bu sene tecrübeli oyunculara yönelik bir kadro kurduk." dedi.

        REKLAM

        Kayıkçı, yeni takımın hem ligi bilen hem de Sultanlar Ligi'nde oynamış oyunculardan oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Hedefimiz inşallah bir üst lige çıkmak. Şu an hazırlıklarda ikinci haftadayız, çalışmalarımız yoğun bir şekilde gidiyor. Maçlarımız 3 Ekim'de başlayacak, 6 haftalık bir hazırlık sürecimiz olacak. Hedefimiz her zaman Sultanlar Ligi ama adım adım gideceğiz. Önce play-off etabı var. Amacımız ligi en iyi yerde bitirip oradan üst lige yükselmek."

        -Oyuncular takıma güveniyor

        Takım kaptanı Gizem Aş, Gaziantep'te daha önce yaklaşık 3 sezon forma giydiğini ve yeni bir takımda değil, evine dönmüş gibi hissettiğini anlattı.

        REKLAM

        Takımda güzel bir ortam olduğunu dile getiren Aş, "Mutluyum ve keyifliyim, hazırlıklar biraz fazla yorucu geçiyor. Sezon öncesi yüklenme dönemindeyiz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biraz yoruluyoruz ama dinlenmelerimizle birlikte toparlanıyoruz. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Ecem Alıcı Aknam ise çok güzel bir ekip olduklarını, hem genç hem de tecrübeli oyuncuların yer aldığı iyi bir harman oluşturduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

        "Çok hırslı ve genç bir ekibiz, öncelikle ligin ilk etabını çok iyi geçirmek istiyoruz. Kendi evimizde oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli, tüm Gaziantep halkını da bu yüzden maçlarımıza bekliyoruz. Onların enerjisi bizim için çok önemli, play-off'u iyi geçirip Sultanlar Ligi'ne çıkmak bizim hedefimiz. Hazırlıklarda ilk haftayı geride bıraktık, yoğun bir tempoda geçiyor. Birbirimizi tanıma fırsatı buluyoruz, çok şanslıyız, inanılmaz bir sinerji yakaladık."

        REKLAM

        Aknam, taraftar desteğini arkalarında hissetmek istediklerini belirterek 3 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile oynayacakları müsabakaya tüm Gaziantep halkını beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te üzüm hasadı başladı
        Gaziantep'te üzüm hasadı başladı
        MHP Gaziantep teşkilatı sahada Oğuzeli ve Karkamış'ta Cumhur İttifakı ve 'T...
        MHP Gaziantep teşkilatı sahada Oğuzeli ve Karkamış'ta Cumhur İttifakı ve 'T...
        Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan şüpheli yakalandı
        Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan şüpheli yakalandı
        Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, bıçaklı saldırıda yaralandı; saldı...
        Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, bıçaklı saldırıda yaralandı; saldı...
        Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, bıçaklı saldırıda yaralandı; 2 göz...
        Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, bıçaklı saldırıda yaralandı; 2 göz...
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı