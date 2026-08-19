Merinos Voleybol, yeni sezona "Sultanlar Ligi" hedefiyle hazırlanıyor

ÖMER FARUK SALMAN - Arabica Coffee House Kadınlar 1. ekiplerinden Merinos Voleybol, "Sultanlar Ligi" hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Son iki sezondur ligin iddialı ekipleri arasında yer alan Merinos Voleybol, kadrosunu tamamen yenileyerek bu sezon Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi amaçlıyor.

Takımın başantrenörü Refik Kayıkçı, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iyi bir kadro kurduklarını belirterek kadroyu tamamen yenilediklerini ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takım oluşturduklarını söyledi.

Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Kayıkçı, "12 oyuncumuz da değişti. 11 oyuncuyla şu an hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir oyuncumuz Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna Milli Takımı'nda. Onun dönüşüyle birlikte tam kadro olarak hazırlıklara devam edeceğiz. Geçen sene bir tecrübemiz oldu, genç oyuncu ağırlıklı bir takımdık. Bu sene tecrübeli oyunculara yönelik bir kadro kurduk." dedi.

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Kayıkçı, yeni takımın hem ligi bilen hem de Sultanlar Ligi'nde oynamış oyunculardan oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hedefimiz inşallah bir üst lige çıkmak. Şu an hazırlıklarda ikinci haftadayız, çalışmalarımız yoğun bir şekilde gidiyor. Maçlarımız 3 Ekim'de başlayacak, 6 haftalık bir hazırlık sürecimiz olacak. Hedefimiz her zaman Sultanlar Ligi ama adım adım gideceğiz. Önce play-off etabı var. Amacımız ligi en iyi yerde bitirip oradan üst lige yükselmek."

-Oyuncular takıma güveniyor

Takım kaptanı Gizem Aş, Gaziantep'te daha önce yaklaşık 3 sezon forma giydiğini ve yeni bir takımda değil, evine dönmüş gibi hissettiğini anlattı.

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Takımda güzel bir ortam olduğunu dile getiren Aş, "Mutluyum ve keyifliyim, hazırlıklar biraz fazla yorucu geçiyor. Sezon öncesi yüklenme dönemindeyiz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biraz yoruluyoruz ama dinlenmelerimizle birlikte toparlanıyoruz. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ecem Alıcı Aknam ise çok güzel bir ekip olduklarını, hem genç hem de tecrübeli oyuncuların yer aldığı iyi bir harman oluşturduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Çok hırslı ve genç bir ekibiz, öncelikle ligin ilk etabını çok iyi geçirmek istiyoruz. Kendi evimizde oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli, tüm Gaziantep halkını da bu yüzden maçlarımıza bekliyoruz. Onların enerjisi bizim için çok önemli, play-off'u iyi geçirip Sultanlar Ligi'ne çıkmak bizim hedefimiz. Hazırlıklarda ilk haftayı geride bıraktık, yoğun bir tempoda geçiyor. Birbirimizi tanıma fırsatı buluyoruz, çok şanslıyız, inanılmaz bir sinerji yakaladık."

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Aknam, taraftar desteğini arkalarında hissetmek istediklerini belirterek 3 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile oynayacakları müsabakaya tüm Gaziantep halkını beklediklerini sözlerine ekledi.