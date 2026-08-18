Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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