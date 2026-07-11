GASMEK'te eğitim alan 13 öğrenci LGS'de yüzde 1'lik dilime girdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (GASMEK) eğitim alan 13 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Türkiye genelinde yüzde 1'lik başarı dilimine girdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GASMEK, kent genelindeki 8 merkezde yürüttüğü LGS hazırlık programı kapsamında 550 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği verdi.



Merkezi sınav sonuçlarına göre, GASMEK'te eğitim alan 13 öğrenci yüzde 1'lik başarı diliminde yer alırken, 20 öğrenci yüzde 2'lik, 30 öğrenci yüzde 3'lük, 37 öğrenci yüzde 4'lük, 67 öğrenci yüzde 5-7'lik, 102 öğrenci yüzde 7-10'luk, 164 öğrenci yüzde 10-15'lik ve 233 öğrenci de yüzde 15-20'lik başarı diliminde yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ve Türkiye genelinde yüzde 0,42'lik dilime giren Ahmet Muhsin Topsakal, düzenli ders çalıştığını söyledi.





İleride doktor olmak istediğini söyleyen Topsakal, şunları kaydetti:





"GASMEK'in birebirleri, etütleri, denemeleri beni çok ilerletti. Sonra ailemin destekleri, babamın motivasyonu, annem çok yardım etti. GASMEK beni bu konuda çok ilerletti. Denemelerde pratik yaparak sınava hazırlanmamı sağladı. Öğretmenleri çok ilgiliydi, çok güzeldi. İlerde sınava hazırlananlar GASMEK'i kesinlikle tercih etmeliler. Çok güzel yerlere getiriyor. LGS tarzındaki denemeleri çok güzeldi. Birebirleri sayesinde konularda nerede eksik varsa oraya çalıştırıyorlar."​​​​​​​



