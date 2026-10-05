GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) üçüncü gününde devam ediyor.

Festival Park'ta işletmeler tarafından kurulan stantlar, kent merkezi ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ustaların birbirinden lezzetli yemek, tatlı ve içeceklerini tatma imkanını buluyor.

Festival alanında yer alan mangallardan dumanlar yükselirken, kebap ustaları hünerlerini sergiledi.

Baklava ve katmer ustaları da yaptıkları birbirinden lezzetli tatlıları ziyaretçilere sunma fırsatı buldu.

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Katmer ustası Emre Yılmaz, festivalin çok yoğun geçtiğini belirterek, "Üçüncü günü de dolu dolu, çok bereketli. Türkiye'nin örnek, en lezzetli festivali. Herkesi GastroAntep'e bekliyoruz." diye konuştu.

Aysun Yener, festivalin eğlenceli olduğunu ve her sene geldiğini söyledi.

İsra Halife de Nizip ilçesinden geldiklerini ve yemeklerin lezzetli olduğunu kaydetti.