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        Gastronomi kentinin kebap şişlerine üç kuşaktır şekil veriyorlar

        SAFİYENUR AYDAŞ - UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda gastronomi alanında yer alan Gaziantep'te dedelerinden miras aldıkları demircilik mesleğini sürdüren Gürban ailesi, kentin meşhur kebaplarında kullanılan şişleri üç kuşaktır üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Gastronomi kentinin kebap şişlerine üç kuşaktır şekil veriyorlar

        SAFİYENUR AYDAŞ - UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda gastronomi alanında yer alan Gaziantep'te dedelerinden miras aldıkları demircilik mesleğini sürdüren Gürban ailesi, kentin meşhur kebaplarında kullanılan şişleri üç kuşaktır üretiyor.

        Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki atölyelerinde yaklaşık 60 yıldır üretim yapan 68 yaşındaki demir ustası Erol Gürban ile 30 yaşındaki oğlu Yusuf Gürban, geleneksel yöntemlerle çeşitli kebap şişlerini üretiyor.

        Atölyede günün ilk saatlerinden itibaren başlayan üretimde, ateşte ısıtılan demirler ustaların elinde kebap şişine dönüşüyor.

        Çekiç seslerinin çarşıya yayıldığı atölyede baba-oğul, yılların birikimiyle demire şekil verirken, Gaziantep'in köklü kebap kültürüne de katkı sunuyor.

        - Dede mirasına sırtını dönmek istemedi

        Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Yusuf Gürban, AA muhabirine, ata mirasını sürdürdüğü için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduğunu ifade eden Gürban, çocukluğundan beri içinde büyüdüğü aile işletmesinde çalışmayı tercih ettiğini dile getirdi.

        Mesleği yalnızca geçimini sağladığı bir iş olarak görmediğini belirten Gürban, "Dededen gelen bir miras olduğu için sırtımı dönüp gitmek istemedim. Ben de çocuğumun ileride bu mesleği devam ettirmesini istiyorum." dedi.

        Babasından aldığı en önemli öğüdün dürüst esnaflık olduğunu dile getiren Gürban, demircilik mesleğinin en büyük sorunlarından birinin çırak yetişmemesi olduğunu anlattı.

        Gaziantep'in kebap kültürü sayesinde müşteri potansiyelinin yüksek olduğunu ancak eski yoğunluğu yaşayamadıklarını vurgulayan Gürban, "Eskiden dükkanda 8 kişi çalışıyorduk, şimdi 3 kişiyiz. Gittikçe bu meslek unutuluyor. Çarşıyı gezen turistlerin dikkatini çekiyoruz. Çekiç vurmamıza ilgi gösteriyorlar, kimileri fotoğraf çektiriyor, kimileri ise meslekle ilgili sorular soruyor." diye konuştu.

        Gürban, mesleğinin aynı zamanda Gaziantep'in kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

        Baba Erol Gürban ise yaklaşık 60 yıldır demire şekil verdiğini söyledi.

        Oğlunun demircilik mesleğini sürdürmesinden gurur duyduğunu belirten Gürban, "Yaklaşık 60 yıldır sıcak demire şekil vermek için çekiç sallıyorum. Benim babam demirciydi, ondan bana, benden ise oğluma geçti. İnşallah torunlarım da bu işi yapar. Alın teri yüksek bir meslek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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