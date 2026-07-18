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        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri sıcaklarda buzlu kokteyllerle serinliyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan hayvanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenmemeleri için hazırlanan buzlu meyve ve et kokteylleriyle serinletiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri sıcaklarda buzlu kokteyllerle serinliyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan hayvanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenmemeleri için hazırlanan buzlu meyve ve et kokteylleriyle serinletiliyor.

        Yüz ölçümü ve barındırdığı tür çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda, sıcak hava koşullarına karşı hayvanlar için özel beslenme programı uygulanıyor.

        Parkta aslan, kaplan, beyaz kaplan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlara dondurulmuş piliçlerden hazırlanan buzlu et kokteylleri verilirken, ayılar ise karpuz, kavun, elma, üzüm, muz, çilek, kivi ve şeftali gibi yaz meyvelerinden hazırlanan buzlu kokteyllerle besleniyor.

        - Maymun ve lemurlara dondurma ve buzlu meyve kokteylleri

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, sıcak havalarda hayvanların sağlığını korumak amacıyla özel uygulamalar yaptıklarını söyledi.

        Ayı, aslan ve kaplanların bulunduğu alanlarda havuzların da yer aldığını belirten Özsöyler, hayvanların günün sıcak saatlerinde suya girerek serinlediğini ifade etti.

        Hayvanların beslenme programının da sıcak hava koşullarına göre düzenlendiğini anlatan Özsöyler, şöyle konuştu:

        "Hayvanlarımız sıcak havalarda havuza girerek serinliyor. Bunun yanında ayılarımıza karpuz, kavun, şeftali, kiraz gibi yaz meyvelerinden hazırladığımız buzlu meyve kokteylleri veriyoruz. Aslan, kaplan, beyaz kaplan ve jaguar gibi yırtıcılarımıza ise temizlenmiş piliçleri dondurarak hazırladığımız et kokteyllerini havuzlarına bırakıyoruz."

        Özsöyler, lemur ve maymunların da sıcak havalarda dondurma ile buzlu meyve kokteylleriyle beslendiğini, bu uygulamaların hayvanların hem serinlemesine hem de doğal davranışlarını sürdürmesine katkı sağladığını kaydetti.

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