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        GAÜN ile Ticaret Odası arasında eğitim işbirliği toplantısı yapıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu (MYO) ile İslahiye Ticaret Odası arasında eğitim alanında yürütülecek iş birliği çalışmalarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:49 Güncelleme:
        GAÜN ile Ticaret Odası arasında eğitim işbirliği toplantısı yapıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu (MYO) ile İslahiye Ticaret Odası arasında eğitim alanında yürütülecek iş birliği çalışmalarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

        İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıya, İslahiye MYO Müdürü Doç. Dr. Filiz Çopuroğlu, Öğretim Görevlisi Murat Kankaya, İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Kadir Türkmen ve İslahiye OSB Müdürü Mesut Kamacı katıldı.

        Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, öğrencilerin staj ve uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi, mezunların istihdam süreçlerine katkı sağlanması ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

        Katılımcılar, eğitim kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılmasının hem öğrencilerin mesleki gelişimine hem de bölge ekonomisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

        İslahiye Ticaret Odasından yapılan açıklamada, bölgenin geleceğinin eğitimli ve nitelikli gençlerle şekilleneceğine inanıldığı belirtilerek, "İslahiye Ticaret Odası olarak eğitim kurumlarımızla iş birliği içerisinde öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine ve istihdam olanaklarına katkı sağlayacak çalışmaları desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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