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        Gaziantep'te genç yetenekler ödüllendirildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Genç Seslerden Ezgiler Türk Halk Müziği" ve "Canlı Performans Resim" yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve okullar için ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Gaziantep'te genç yetenekler ödüllendirildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Genç Seslerden Ezgiler Türk Halk Müziği" ve "Canlı Performans Resim" yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve okullar için ödül töreni gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen törende, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı Türk Halk Müziği Yarışması ile 7'nci sınıf öğrencilerine yönelik Canlı Performans Resim Yarışması'nda başarılı olan öğrenci ve okullara ödülleri verildi.

        Türk Halk Müziği Yarışması, koro, solo ses ve solo çalgı kategorilerinde düzenlenirken, 500'ün üzerinde öğrenci yarışmalarda yeteneklerini sergiledi. Güzel sanatlar liseleri ile diğer liselerin ayrı kategorilerde değerlendirildiği yarışmada dereceye giren okullara çeşitli müzik enstrümanları, öğrencilere ise tablet, bluetooth kulaklık ve ses bombası hediye edildi.

        Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin şehrin geleceği olduğunu belirterek, yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesinin önemine vurgu yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sanatla iç içe yetişmelerine önem verdiklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından yarışmalarda derece elde eden öğrenci ve okullara ödülleri verildi. Ayrıca jüri üyelerine onur belgesi takdim edilirken, her bir jüri üyesi adına ağaç dikildiği belirtildi.

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