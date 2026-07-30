Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GAÜN, yapay zeka çağında akademik dürüstlük projesine liderlik edecek

        GAÜN, yapay zeka çağında akademik dürüstlük projesine liderlik edecek

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), üretken yapay zekanın yükseköğretimde oluşturduğu akademik dürüstlük sorunlarına çözüm geliştirilmesini amaçlayan uluslararası Erasmus+ projesinin koordinatörlüğünü üstlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:50 Güncelleme:
        GAÜN, yapay zeka çağında akademik dürüstlük projesine liderlik edecek

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), üretken yapay zekanın yükseköğretimde oluşturduğu akademik dürüstlük sorunlarına çözüm geliştirilmesini amaçlayan uluslararası Erasmus+ projesinin koordinatörlüğünü üstlenecek.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin koordinatörlüğünü yürüttüğü "Educational Integrity in the AI-Driven Digital Age (EIDA) - Yapay Zeka Çağında Eğitimde Akademik Dürüstlük" projesi, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından yürütülen Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme (CBHE) çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Bütçesi 400 bin avro olarak belirlenen ve 36 ay sürecek proje, Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 7 kurumun ortaklığıyla gerçekleştirilecek.

        Proje kapsamında, üretken yapay zekanın yükseköğretimde ortaya çıkardığı akademik dürüstlük sorunlarına yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

        Bu kapsamda ortak bir yapay zeka eğitim bütünlüğü modeli oluşturulacak, üniversitelerin ders programlarına yapay zeka ve akademik dürüstlük odaklı içerikler eklenecek.

        Akademik personele yönelik eğitimlerin de düzenleneceği projede, insan denetimini esas alan doğrulama araçlarının geliştirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te orman yangını (2)
        Gaziantep'te orman yangını (2)
        Antep Fıstığı Lisanslı Deposu yeni hasat sezonuna hazır
        Antep Fıstığı Lisanslı Deposu yeni hasat sezonuna hazır
        Gaziantep'te 665 motosiklet sürücüsüne 8,2 milyon lira ceza
        Gaziantep'te 665 motosiklet sürücüsüne 8,2 milyon lira ceza
        Her gün asılsız şikayet edilen şahıs karakollardan çıkamaz oldu Hayatı kara...
        Her gün asılsız şikayet edilen şahıs karakollardan çıkamaz oldu Hayatı kara...
        Şahinbey Belediyesi kadınları meslek öğreterek üretime dahil ediyor
        Şahinbey Belediyesi kadınları meslek öğreterek üretime dahil ediyor
        Gaziantep'te 665 motosiklet sürücüsüne 8 milyon TL ceza
        Gaziantep'te 665 motosiklet sürücüsüne 8 milyon TL ceza