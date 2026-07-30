GAÜN, yapay zeka çağında akademik dürüstlük projesine liderlik edecek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), üretken yapay zekanın yükseköğretimde oluşturduğu akademik dürüstlük sorunlarına çözüm geliştirilmesini amaçlayan uluslararası Erasmus+ projesinin koordinatörlüğünü üstlenecek.



GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin koordinatörlüğünü yürüttüğü "Educational Integrity in the AI-Driven Digital Age (EIDA) - Yapay Zeka Çağında Eğitimde Akademik Dürüstlük" projesi, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından yürütülen Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme (CBHE) çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.



Bütçesi 400 bin avro olarak belirlenen ve 36 ay sürecek proje, Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 7 kurumun ortaklığıyla gerçekleştirilecek.



Proje kapsamında, üretken yapay zekanın yükseköğretimde ortaya çıkardığı akademik dürüstlük sorunlarına yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.



Bu kapsamda ortak bir yapay zeka eğitim bütünlüğü modeli oluşturulacak, üniversitelerin ders programlarına yapay zeka ve akademik dürüstlük odaklı içerikler eklenecek.



Akademik personele yönelik eğitimlerin de düzenleneceği projede, insan denetimini esas alan doğrulama araçlarının geliştirilmesi planlanıyor.

