GAÜN'de karaciğere yayılan tümör ameliyatsız tedavi edildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde karaciğere yayılmış tümörü bulunan hasta ameliyatsız tedavi edildi.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, GAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hamdi Şahan ve ekibi tarafından görüntüleme cihazları eşliğinde, ciltte küçük bir girişten uygulanan mikrodalga ablasyon yöntemiyle tümörlü bölge yüksek ısıyla etkisiz hale getirildi.





Ameliyata gerek kalmadan gerçekleştirilen işlemde, tümörlü doku hedef alınarak tedavi edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahan, mikrodalga ablasyonun uygun hastalarda açık cerrahiye alternatif olabilen modern bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.



İşlemin küçük bir girişten yapılması sayesinde hastaların hastanede daha kısa süre kaldığını ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönebildiğini ifade eden Şahan, uygulamanın girişimsel radyoloji alanında önemli bir tedavi seçeneği sunduğunu kaydetti.



