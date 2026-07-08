Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.



Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarının ardından hücum çalışmalarıyla tamamlandı.



Antrenman öncesinde bugün doğum günü olan Alexandru Maxim'in yeni yaşı, takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte kutlandı.



Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da yerinde takip etti.



Kırmızı siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

