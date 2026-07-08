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        Gaziantep'te tekstil mühendislerine yönelik konut projesi için protokol imzalandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası arasında tekstil mühendislerine ve oda personeline konut yapımı amacıyla protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Gaziantep'te tekstil mühendislerine yönelik konut projesi için protokol imzalandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası arasında tekstil mühendislerine ve oda personeline konut yapımı amacıyla protokol imzalandı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Gazi Konut ile TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası arasında düzenlenen törenle işbirliği protokolü hayata geçirildi.

        Protokol kapsamında, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde belirlenen alanlarda tekstil mühendisleri ve oda personeli için konutlar inşa edilecek.

        2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak konutlar, tamamlanmasının ardından hak sahiplerine satışa sunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tekstil sektörünün gelişiminde mühendislerin önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

        Mühendislerin taleplerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şahin, "Yeni dönemde de bu imza ile birlikte tekstilde yüksek teknolojiye geçiş, tekstil makinelerinin üretimi ve teknik tekstilde markalaşma süreçlerinde mühendis kardeşlerimize çok güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi Başkanı Ahmet Yılmaz Yardım da projede yer aldıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz ise sosyal konut projelerini sürdürdüklerini belirterek, konutları piyasa koşullarına göre daha uygun fiyatlarla ve kısa sürede vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Projeye ilişkin başvuruların 8-24 Temmuz tarihleri arasında alınacağı, peşinat ödemeleri ile sözleşme imzalama işlemlerinin de aynı tarihlerde gerçekleştirileceği bildirildi.

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