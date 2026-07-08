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        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


        Tandırlı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Emirtepe Gözetleme Kulesi'nden yapılan ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale yangın söndürme aracı sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.


        Yaklaşık 2 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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