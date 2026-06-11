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        Gaziantep, Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Genel Kurulu ve Gençlik Forumu'na ev sahipliği yaptı

        Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü'nün ardından Gaziantep, 2026 Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Genel Kurulu ve Gençlik Forumu'na ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Gaziantep, Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Genel Kurulu ve Gençlik Forumu'na ev sahipliği yaptı

        Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü'nün ardından Gaziantep, 2026 Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Genel Kurulu ve Gençlik Forumu'na ev sahipliği yaptı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin'in girişimleri ve çalışmaları kapsamında Avrupa Ödülü alan kent, Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımcıları Ömer Ersoy Kültür Merkezi'ndeki genel kurul ve gençlik forumunda ağırladı.

        Toplantıya, Ivano Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv ve Başkan Vekili Svyatoslav Nikorovych, Gdynia Belediyesi Başkan Vekili Tomasz Augustyniak, eski Altötting Belediye Başkanı Herbert Hofauer'in yanı sıra 13 üst düzey fiziki, 13 çevrimiçi katılımcı, 9 Polonyalı, 6 Alman ve 8 Ukraynalıdan oluşan 23 genç ile toplam 50 yabancı misafir katıldı.

        Toplantıda, Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği'nin önemi, Gaziantep'in göç ve mülteci yönetimi alanındaki çalışmaları, deprem sonrası yeniden inşa süreci, dayanışma ve kentsel dirençliliğin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü ele alındı.


        Programın açılış oturumunda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep kültürü ve mimarisine ilişkin bilgiler verdi.

        Atıkların yeniden değerlendirilmesi, sıfır atık ve kaynakların verimli kullanılması konularına değinen Cihan, Avrupa Ödülü alan kentlerin geleceğe ve gençliğe yatırım yapabilen şehirler olduğunu belirtti.

        Birlik Başkanı ve Lublin Belediye Başkanı adına konuşan Krzysztof Stanowski, toplantıda gençlerin yer almasının önemine işaret etti.

        Videokonferans yöntemiyle açılış törenine katılan Avrupa Konseyi Sekretaryası Temsilcisi Prisca Barthel de genel kurulun önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Açılış konuşmalarının ardından hatıra fotoğrafı çekildi ve birlik çalışmalarına başladı.

        Program kapsamında heyet, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Veri Koordinasyon Merkezi ve E-Spor Merkezi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi ve Çilek Serası'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Heyet ayrıca kentin kültürel ve tarihi mekanlarını inceleyerek müzeleri ziyaret edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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