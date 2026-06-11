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        Gaziantep'te otoyolda dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, otoyolda trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Gaziantep'te otoyolda dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, otoyolda trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Otoyol Jandarması Timleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde mayıs ayında yürütülen dron destekli radar denetimlerinde 38 bin 310 araç ve 14 bin 779 kişi sorgulandı.

        Denetimlerde çeşitli eksiklik ve kural ihlalleri tespit edilen 133 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Ekipler, hız sınırlarını aşmak, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, otoyolda dönüşün yasak olduğu noktadan dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlaller nedeniyle 1700 araca idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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