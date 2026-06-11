Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü yılın ilk 5 ayında 353 bin ürünü denetledi

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü, ocak-mayıs döneminde 353 bin 962 ürünü denetlerken, 4 milyon 159 bin 731 lira idari para cezası uyguladı.



Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 5 aylık diliminde titiz denetimlerle piyasadaki ürün güvenliğini ve ticari düzenlemelere uyumu en üst düzeyde tutmak için çalışma yaptı.



Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda 353 bin 962 ürün incelenirken, bunlardan 1047'sinde mevzuata aykırılık tespit edildi.



Tespit edilen bu aykırılıklar neticesinde ise toplam 4 milyon 159 bin 731 lira tutarında cezai işlem uygulandı.



