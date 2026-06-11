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        Gaziantep'te yayalara yol vermeyen 240 sürücüye ceza yazıldı

        Gaziantep'te son bir ayda gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermediği belirlenen 240 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Gaziantep'te yayalara yol vermeyen 240 sürücüye ceza yazıldı

        Gaziantep'te son bir ayda gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermediği belirlenen 240 araç sürücüsüne ceza yazıldı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yaya geçitlerinde denetim yapıldığı belirtildi.


        Ekipler, son bir ayda gerçekleştirilen denetimlerde, yayalara geçiş hakkı vermediği belirlenen 240 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 358 bin 880 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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