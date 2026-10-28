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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep baklavası Fransız kruvasanı ile özdeşleşti Gastronomi kenti Gaziantep'in yeni lezzeti kruvasan baklava

        Gaziantep baklavası Fransız kruvasanı ile özdeşleşti Gastronomi kenti Gaziantep'in yeni lezzeti kruvasan baklava

        Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzeti baklava yeniden yorumlanarak kruvasan baklava olarak hazırlandı. Fransa kruvasanı ile Gaziantep baklavasını özdeşleştirdiklerini söyleyen baklava ustası Ömer Kozan, yeni lezzetin hafifliği ve görüntüsüyle dikkat çektiğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Gaziantep baklavası Fransız kruvasanı ile özdeşleşti Gastronomi kenti Gaziantep'in yeni lezzeti kruvasan baklava

        Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzeti baklava yeniden yorumlanarak kruvasan baklava olarak hazırlandı. Fransa kruvasanı ile Gaziantep baklavasını özdeşleştirdiklerini söyleyen baklava ustası Ömer Kozan, yeni lezzetin hafifliği ve görüntüsüyle dikkat çektiğini belirtti.

        UNESCO tarafından gastronomi alanında öne çıkan şehirler arasında gösterilen Gaziantep'te, geleneksel baklava modern bir yorumla yeniden hazırlandı. Fransız mutfağının dünyaca ünlü hamur işi kruvasan ile Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzeti baklavayı bir araya getiren baklava ustası Ömer Kozan, kruvasan şeklinde baklava yaparak farklı tatlar denemek isteyenlerin beğenisine sundu. Baklava ustası Kozan tarafından hazırlanan kruvasan baklava, daha hafif olması, yoğun fıstık ve kaymak içermesiyle dikkat çekiyor.

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        "Gastronomi şehrinde kruvasan ile baklavayı bütünleştirmek istedik

        Kruvasan baklavanın ortaya çıkış hikayesini anlatan Ömer Kozan, "Kruvasan son zamanlarda dünya genelinde ve özellikle ülkemizde çokça tercih edilmeye başlandı. Biz de gastronomi şehrinde kruvasan ile baklavayı bütünleştirmek istedik. Şekli mini kruvasanlara benzeyen baklava yaptık. Baklava geleneksel bir ürünümüzdür. Biz de baklavamızı dünyaya daha fazla tanıtmak için kruvasan baklava şeklinde yorumlamak istedik. Kruvasan baklava oldukça lezzetli, hafif, içi bol kaymaklı, fıstıklı ve dengeli şerbetiyle dikkat çekiyor. Kilo fiyatı da 2 bin TL'den başlıyor" dedi.

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        Kruvasan baklavayı tadan vatandaşlar ise oldukça lezzetli ve hafif bir tatlı olduğunu belirterek görüntüsüyle de dikkat çektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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