Gaziantep'te takla atan kamyonette yaralanan kadın, kurtarılamadı

Kaza, dün öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 18’inci kilometresinde Kozdere Mahallesi mevkinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Muhammed A.’nın (43) kontrolünü yitirdiği 27 GC 708 plakalı kamyonet, takla attı. Kazada, sürücü Muhammed A. ile yanındaki Zübeyde Adıgüzel, Asaf A. ve Ada A. yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Zübeyde Adıgüzel, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardında yakınlarına teslim edildi.

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