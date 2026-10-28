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        Gaziantep'te takla atan kamyonette yaralanan kadın, kurtarılamadı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kamyonetin takla attığı kazada yaralanan 4 kişiden Zübeyde Adıgüzel (65), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Gaziantep'te takla atan kamyonette yaralanan kadın, kurtarılamadı

        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde kamyonetin takla attığı kazada yaralanan 4 kişiden Zübeyde Adıgüzel (65), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 18’inci kilometresinde Kozdere Mahallesi mevkinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Muhammed A.’nın (43) kontrolünü yitirdiği 27 GC 708 plakalı kamyonet, takla attı. Kazada, sürücü Muhammed A. ile yanındaki Zübeyde Adıgüzel, Asaf A. ve Ada A. yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Zübeyde Adıgüzel, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardında yakınlarına teslim edildi.

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        Nurdağı’nda oturan 4 çocuk annesi Adıgüzel, bugün Kars’ta toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan, tedavileri süren 3 yaralının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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