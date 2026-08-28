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        Gaziantep Basketbol, kapısından döndüğü Süper Lig'e bu sezon çıkmak istiyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, geçen sezon finalde kapısından döndüğü Süper Lig'e bu sezon yükselmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Gaziantep Basketbol, kapısından döndüğü Süper Lig'e bu sezon çıkmak istiyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, geçen sezon finalde kapısından döndüğü Süper Lig'e bu sezon yükselmek istiyor.

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne 2022-2023 sezonunda veda eden Gaziantep Basketbol, yeniden Süper Lig'e yükselmek için mücadelesini sürdürüyor.

        Süper Lig hedefiyle başladığı geçen sezon iyi bir grafik çizen Güneydoğu temsilcisi, 10. haftada başlayan 16 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve 12. haftada liderlik koltuğuna oturdu.

        Ligde 27 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, normal sezonu 3. sırada tamamladı. Play-off'ta mücadele eden ve finalde Parmos Bordo Bandırma'ya 79-65 yenilen kırmızı-siyahlı ekip Süper Lig'e çıkamadı.

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        - Yönetim değişti, kadro yeniden kuruldu

        Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bulunan Gaziantep Basketbol'un yönetimi, 8 Ağustos'ta düzenlenen törenle Şehitkamil Belediyesine devredildi.

        Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özer Özcan'ın katıldığı törende kulübün yeni başkanı İrfan Karakuzulu, onursal başkanı ise Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz oldu.

        Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından başantrenör Şemsettin Baş ile yollar ayrıldı. Geçen sezon Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Sinan Çelik takımın başına getirildi.

        Gaziantep ekibinde geçen sezon mücadele eden Utku Yücedağ, İbrahim Ethem Yılmaz, Yiğitcan Turna, Asaf Sarıcaoğlu ile yolla devam edilirken, Mert Celep, Samet Geyik, Ali Emre Tanışan, Emir Adıgüzel, Scoochie Smith, Cengiz Sarp Coşkun ve Jamar Gulley takıma dahil edildi.

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        - Tek hedef Süper Lig

        Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, AA muhabirine, takımın sporcusu, yönetimi ve taraftarıyla Süper Lig hedefi için hazır olduğunu, Gaziantep'in de Süper Lig'i hak ettiğini söyledi.

        Bütün çalışmalarını Süper Lig hedefine yönelik yaptıklarını anlatan Yılmaz, "1. Lig serüvenimizi Süper Lig'e taşıyacağız. Heyecanlıyız, inançlı ve kararlıyız. Takımların her biri favori. Hepsine başarılar diliyorum. Şu an bizim transferlerimiz bitti ancak takviye yapabiliriz, hocamızın dediğine bakarız." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, oyuncuların takımı doğup büyüdükleri kent gibi sahiplendiklerini dile getirerek, "Yüreklerinde Gaziantep atıyor, onu biliyorum. Sahaya da yansıyor. İnşallah sezon sonu hedeflemiş olduğumuz, hayal ettiğimiz Süper Lig heyecanını bize yaşatacaklar. Geçen sene son dakika direkten döndük. Bu sene inşallah bu direkten dönmeyi yaşamayacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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