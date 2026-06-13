Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına Sinan Sürmelioğlu atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2026 yılı ana kararnamesi kapsamında Gaziantep yargı teşkilatında çeşitli görev değişiklikleri yapıldı. Kararnameye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Başkanı Sinan Sürmelioğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı. HSK'nın yayımladığı kararname kapsamında Gaziantep Adliyesi, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kadrolarında da çeşitli atama ve görev değişiklikleri yapıldı.

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