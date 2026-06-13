Gaziantep'te A Milli Takım maçı dev ekrandan izlenecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesini vatandaşların birlikte izleyebilmesi için Üniversite Meydanı'na dev ekran kuracak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesini vatandaşların birlikte izleyebilmesi için Üniversite Meydanı'na dev ekran kuracak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milli heyecanın kentte hep birlikte yaşanabilmesi amacıyla Haydi Kafem Üniversite Meydanı'na dev led ekran kurulacak.
Vatandaşların milli takımın grup aşamasındaki ilk mücadelesini meydanda toplu olarak takip edebilmesi amacıyla, karşılaşma öncesinde vatandaşlara çorba ve çeşitli ikramlarda bulunulacağı belirtildi.
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