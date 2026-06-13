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        Gaziantep'te A Milli Takım maçı dev ekrandan izlenecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesini vatandaşların birlikte izleyebilmesi için Üniversite Meydanı'na dev ekran kuracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Gaziantep'te A Milli Takım maçı dev ekrandan izlenecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesini vatandaşların birlikte izleyebilmesi için Üniversite Meydanı'na dev ekran kuracak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milli heyecanın kentte hep birlikte yaşanabilmesi amacıyla Haydi Kafem Üniversite Meydanı'na dev led ekran kurulacak.

        Vatandaşların milli takımın grup aşamasındaki ilk mücadelesini meydanda toplu olarak takip edebilmesi amacıyla, karşılaşma öncesinde vatandaşlara çorba ve çeşitli ikramlarda bulunulacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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