Görememesi bisiklet tutkusuna engel olmadı

EMİNE İSPİR - Gaziantep'te yaşayan 40 yaşındaki Türkçe öğretmeni Cüneyt Kökalan, doğuştan gelen görme kaybına ve zamanla bu yetisini tamamen yitirmesine rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmedi. Çocukluk hayalini tandem bisikletle gerçekleştiren Kökalan, gönüllü bisikletseverlerle birlikte şehirler arası yolculuklara ve doğa kamplarına katılıyor.



Doğuştan yüzde 85 görme kaybı olan Kökalan, çocukluk yıllarında bisiklet süren akranlarına özenerek ailesinden bisiklet istedi. Çevresindekilerin ve ailesinin, görme engeli nedeniyle bisiklet süremeyeceğini söylemesine rağmen ısrarından vazgeçmeyen Kökalan, kendisine alınan tek kişilik bisikletle yaşadığı ilçede pedal çevirmeye başladı.



Görme engelli bir çocuğun bisiklet sürmesi çevresinde şaşkınlıkla karşılanırken, olumsuz tepkilere rağmen bisiklet sevgisini sürdüren Kökalan'ın görme kaybı lise yıllarında yüzde 95'e yükseldi. Bu süreçte bisiklet sürmeye ara vermek zorunda kalan Kökalan, özlemini bastıramayınca üniversite yıllarında geceleri sokak lambalarının ışığından yararlanarak kampüs içerisinde bisiklet kullanmaya devam etti.



Meslek hayatına başladıktan sonra Eşpedal Derneği ile tanışan Kökalan, görme engellilerle gören gönüllülerin birlikte kullandığı tandem bisikletlerle yeniden pedal çevirmeye başladı. Arka koltukta "kopilot" olarak yer alan Kökalan, gönüllü bisikletseverlerle birlikte şehirler arası turlara, doğa kamplarına ve düzenli bisiklet etkinliklerine katılıyor.



- "Bisiklet sürmek için görmeye gerek yok"



Cüneyt Kökalan, AA muhabirine, çocukluk yıllarından bu yana bisiklete büyük ilgi duyduğunu ve bu ilginin zamanla daha da arttığını söyledi.



Bisiklet üzerindeyken kendisini özgür hissettiğini belirten Kökalan, görme kaybının artmasıyla bisiklet süremediği dönemlerin kendisi için oldukça zor geçtiğini ifade etti.



Bisiklete duyduğu özlemin Eşpedal Derneği sayesinde sona erdiğini anlatan Kökalan, şöyle konuştu:



"Bisiklete ara verdiğim zamanlar benim için çok üzüntülü dönemlerdi. Görme engelimin artması nedeniyle bisiklet sürememek içimde büyük bir hasret oluşturuyordu. Eşpedal Derneği ile tanışınca tandem bisikletlerin varlığını öğrendim. Artık önde değil, arkada bir kopilot olarak bisiklet özlemimizi gideriyoruz. İlk tandem bisiklet sürüşümde müthiş bir özgürlük hissi yaşadım. Bisiklet sürmek için görmenin şart olmadığını, bir pilot eşliğinde bunu rahatlıkla yapabileceğimizi gördüm ve çok mutlu oldum."



Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören ve aynı zamanda gönüllü tandem bisiklet pilotluğu yapan 21 yaşındaki Onur Turhan da Kökalan ile Eşpedal topluluğunda tanıştığını anlattı.



Kökalan'ın bisiklete olan tutkusu ve mücadele azminden etkilendiğini dile getiren Turhan, şunları kaydetti:



"Cüneyt ağabey ile ilk olarak Eşpedal topluluğunda tanıştım. Kendisine bisiklete olan heyecanı ve tutkusu beni gerçekten etkiledi. İlk sürüşümüzde biraz tedirgindim ancak tandem bisiklete bindiğimizde iki kişi değil, tek bir ekip olduğumuzu hissettim. Birlikte uyum içinde pedal çevirmek çok özel bir deneyim."



Haftanın bir veya iki günü düzenli olarak tandem bisiklet süren Kökalan, görme engellilerin sosyal hayata katılımında sporun önemli bir araç olduğunu belirterek, herkesin engelleri aşmak için hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini söyledi.

