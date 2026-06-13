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        Gaziantep ve çevre illerinde LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerinde LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, velileriyle birlikte okula geldi.

        Okul kapısında görevli polisler, öğrencilerin kimlik ve giriş belgelerini kontrol ederek öğrencileri bahçeye aldı.

        Veliler okul çevresinde yoğunluk oluştururken, bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS'ye 27 bin 272 öğrenci katıldı.

        1712 salonda düzenlenen sınavda öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

        Veliler ise okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta sınavın ilk oturumuna 14 bin 200 öğrenci girdi.

        İl genelinde 52 okulda, 790 salonda düzenlenen sınavda öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

        Öğrencilerin velileri de okula yakın bölgelerde bekledi.

        - Malatya ve Kilis

        Malatya Battalgazi Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nda sınava girecek olan öğrenciler, kontrollerin ardından salonlara geçti.

        Bazı öğrenciler, okulun girişine asılan listeden sınava girecekleri salonları ve sıra numaralarını kontrol etti.

        Velilerin okul bahçesinden çıkarılmasının ardından öğrenciler sırayla okul binasına alınmaya başlandı.

        Kilis'te ise sınava 2 bin 186 öğrenci katıldı.

        Kentte 12 okulda 128 salonda düzenlenen sınavda öğrenciler, kontrollerin ardından salonlara alındı.

        Okul çevresinde yoğunluk oluşturan velilerden bazılarının Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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